TEC se propone para albergar "bóveda" que resguarde identidad digital de Costa Rica

Una "bóveda" con una "supercomputadora" en la que se respalde la identidad digital de Costa Rica y los datos del Gobierno de la República.

Ese es el gran proyecto sobre el que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Instituto Tecnológico (TEC) mantienen conversaciones desde hace algunos años.

Otros países ya tienen este tipo de espacio, pero optaron por habilitarlos en bancos.

"Nosotros más bien estamos poniendo al servicio del país la posibilidad de, en el edificio de Ingeniería en Computación, hacer ahí la bóveda, o sea, construir eso de manera subterránea y que ahí mismo estén los espacios. "Ya vimos que tuvimos un ataque de ciberseguridad hace años y, si bien hemos tenido acompañamiento de otros países, creemos que tenemos la capacidad y posibilidad de tener nosotros nuestros datos, los datos de Costa Rica, aquí alojados. Que sea el plan B para el Ministerio de Ciencia o para el Gobierno Central, el que estén resguardados acá en nuestra nube esos datos", explicó en entrevista con Teletica.com la rectora de la universidad, María Estrada.

Precisamente, es ahí donde se imparte una maestría en Ciberseguridad, con cinco énfasis, la cual ha dado resultados no solo al país, sino a la región.

El lugar además ofrecerá mecanismos de contingencia frente a cortes de electricidad, por ejemplo, al tiempo que se mantendrá dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), pero fuera de la capital de San José.

"Vemos que en el Tecnológico podemos resguardar esa identidad digital. Son cosas que hemos hablado con la ministra de Ciencia (Paula Bogantes). Ahí tenemos proyectos de identidad digital que hemos articulado con ellos y con Corea del Sur, que ellos están más avanzados en esta temática, y pronto ejecutaremos un piloto de identidad digital para nuestros estudiantes y nuestros funcionarios, a razón también de todos estos temas de seguridad digital", agregó la académica.

Y en efecto. La jerarca confirmó a este medio que el tema se ha discutido "desde hace ya un buen tiempo".

En sus palabras, la idea del Poder Ejecutivo es poder invertir en una "supercomputadora" junto al Tecnológico, que tenga capacidad no solo para contener la información de forma segura, sino también para poder explotarla en beneficio del país.

"Sería una computadora que tiene grandes capacidades como ninguna en el país, en donde los datos de Gobierno estén resguardados y respaldados allí, porque entonces hablamos de la soberanía del dato. "Nosotros lo que estamos buscando es que los datos de Gobierno principalmente tengan su backup, su respaldo y su almacenamiento en territorio nacional y que esta supercomputadora, por usar ese término, además tenga capacidad adicional para ahora sí, todos los datos que usted tiene, hágame análisis predictivos, cruces de datos para diferentes consultas que el Gobierno pueda querer o que el Gobierno pueda querer hacer", explicó la titular.

La idea es que ese equipo pueda —por ejemplo— estudiar la información para explicar por qué Costa Rica tiene porcentajes altos de diabetes y hacer algunas proyecciones.

Y es que, como parte de los datos que se planean depositar en esa "supercomputadora", están los del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como cualquier otro que sea custodiado por una institución pública en el país.

Ahora bien, cuando se habla de tecnología, siempre surgen dos aristas: lo costosa que suele ser y de dónde se pueden obtener recursos para adquirirla.

Bogantes indicó que actualmente se realiza una estimación de costos, mientras que Estrada señaló que la construcción del nuevo edificio de la Ingeniería de Computación, con 20 años de mantenimiento y la "bóveda" incluidas, rondará los $40 millones.

Lo cierto es que se trata de fondos con los que el país no cuenta en la actualidad; sin embargo, es un tema que eventualmente puede llegar a considerarse la búsqueda de cooperación internacional, como en el pasado la ha brindado Corea del Sur a ambas instituciones.

Plan piloto

Como parte de los proyectos de ingeniería de la confianza, en el Tecnológico también se tiene contemplado un proyecto de Open Digital IDentity (OpenDID).

Se trata de un plan piloto que se ejecutará durante el próximo semestre y que tiene como fin crear la identidad digital oficial de la universidad.

"Esperamos que a partir de ahí se pueda tener la identidad digital para nuestros egresados, nuestros estudiantes, nuestro personal, nuestro taller infantil, porque recibimos a los chicos desde los tres meses de edad, colegio científico, y también ponerlo a disposición del resto del país. Y también va a ser la plataforma en la cual empecemos a certificar con microcredenciales", indicó la rectora María Estrada.

La idea es que los ciudadanos puedan reconocer que, en la actualidad, todos cuentan con una identidad digital, como tienen un número de cédula, y que pueden confiar en esta, mediante un tratamiento seguro, responsable y ético.

"Es muy importante que Costa Rica se mueva a una identidad digital, porque eso es más que cuando usted llega al banco y quiere, aunque eso ya no se usa, pero decir que tiene un cheque y quiere que le den el efectivo, bueno, entonces enséñeme su identidad. Es más que llegar y con su celular enseñar su cédula. Eso significa que cuando usted accede a un banco o quiere abrir una cuenta de banco, entonces usted usa su identidad digital para que el banco diga: 'Ah sí, estoy hablando con Paula Bogantes, ¿qué servicio es el que usted ocupa?'", explicó por su parte la ministra de Ciencia.

Pero en ese punto, la jerarca fue enfática en recordar que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es el que tiene la competencia sobre la identidad.

La idea es que el citado proyecto se ponga en marcha en agosto próximo, en el marco del 55 aniversario del Instituto Tecnológico, que se cumplió el 10 de junio pasado.