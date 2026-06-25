TEC reconoce "sobremontos" en becas estudiantiles pagadas en 2026

Durante el primer semestre de este 2026, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) pagó "sobremontos" en becas a sus alumnos.

Esto por cuanto el centro educativo preparó su presupuesto por este concepto a mediados del 2025, a partir de un monto que los alumnos recibían tras un aumento realizado meses antes; sin embargo, posteriormente se aprobaron otras dos alzas y, este año, los depósitos se efectuaron respetando los tres incrementos, a pesar de que dos de estos no habían sido considerados originalmente.

La vicerrectora de Vida Estudiantil, Camila Delgado, reconoció la situación en un comunicado de prensa emitido la mañana de este jueves, en el que la casa de enseñanza expuso su posición frente a la toma a manos de alumnos del acceso principal de su sede central, en Cartago.

Específicamente, la Federación de Estudiantes del Tecnológico le atribuye a la administración que, en virtud de errores en la ejecución del plan de gastos, ahora se pretende rebajar las ayudas que reciben los alumnos y trasladar el pago de un retroactivo de julio a agosto, lo que dejará a esa población sin asistencia por un mes.

Producto de lo anterior, la institución consumió en seis meses el 60% del presupuesto total de becas del presente año (no se precisó de cuánto es el monto, aunque los manifestantes indican que es de ₡1.200 millones). Así las cosas, para los restantes seis meses, únicamente se tiene el 40% de los recursos.

La universidad apuntó que ahora busca garantizar la sostenibilidad de las becas para el segundo semestre y el verano. Para ello, se determinó una ruta que ahora debe ser formalizada por los departamentos de Financiero Contable y de Becas y Gestión Social.

Esta incluye un ajuste en el monto de ayudas que reciben los alumnos, que considerará su zona de procedencia y la distancia respecto al campus.

Asimismo, se prevé que las becas se paguen conforme a la beca mensual que los estudiantes recibían en el primer semestre del 2025; es decir, la asistencia contemplará solo uno de los tres aumentos que se aprobaron el año pasado, lo que a su vez va a significar una rebaja respecto a los montos depositados en la primera mitad del 2026.

"Detrás de cada cifra hay estudiantes que en julio deben cubrir alquiler, alimentación y gastos básicos. Rebajar la beca a estas alturas del año compromete su permanencia", indicó la Federación de Estudiantes en un mensaje divulgado entre la población estudiantil.

La casa de enseñanza descartó que vaya a exigir la devolución de las sumas pagadas de más a los becados.

Asimismo, frente a la exigencia de los estudiantes de que se deposite una mensualidad en julio, la vicerrectora señaló que no existe una norma que habilite dicho pago, pues para ese momento no se ha definido la matrícula del segundo semestre.

El Tecnológico anunció que promoverá una reforma ante el Consejo Institucional del Reglamento del Comité Ejecutivo de Becas y Préstamos Estudiantiles y del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, con el objetivo de subsanar la situación actual y establecer un marco normativo más claro.

La institución también se dijo comprometida con el crecimiento sostenido del presupuesto de becas, el cual asegura ha venido a la alza desde hace tres años.

Toda esa información fue expuesta a alumnos de los distintos campus que reciben asistencia, representantes de la Federación de Estudiantes y del Consejo Institucional durante una reunión celebrada la tarde del miércoles en la Biblioteca José Figueres.

Una vez concluida la sesión, un grupo se tiró a la calle y bloqueó las entradas a la sede central de la casa de enseñanza. Este jueves, el movimiento se propagó a San Carlos.

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada a las 12:45 p. m. del 25 de junio de 2026, con un ajuste en el titular.