Estudiantes del TEC se manifiestan por problemas con becas

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se manifiesta en las instalaciones del campus central en protesta por inconvenientes en el depósito de las becas socioeconómicas. Los jóvenes aseguran que la institución incumplió con el adelanto de la ayuda económica y que ahora se plantea una reducción en los montos asignados.

Según un comunicado estudiantil, el problema se originó en la elaboración del presupuesto de becas para 2026, "donde no se consideraron los tres aumentos aplicados durante 2025. De los ₡1.200 millones contemplados, ya se giró un 60% en el primer semestre, dejando apenas un 40% para el segundo. Esto generó un faltante de ₡800 millones y la posibilidad de reducir las becas a los montos vigentes en el primer semestre de 2025".

Los estudiantes señalan que esta situación afecta directamente su capacidad para cubrir gastos básicos como alquiler, alimentación y servicios. “Al rebajar la beca en este momento, no podremos sufragar los gastos mínimos necesarios”, expresaron los afectados, quienes ﻿exigen soluciones inmediatas para garantizar la continuidad de los apoyos.

Por su parte, las autoridades del TEC también se pronunciaron y confirmaron que, efectivamente, hay un grupo de estudiantes que se está manifestando en la entrada del TEC.

“Las instancias técnicas responsables depositaron durante el primer semestre un sobremonto en las becas, el cual no se les va a deducir, pero debe ajustarse para el segundo semestre. Situación por la cual se mantiene una manifestación en nuestro Campus Central”, indicó el TEC.











