Taxistas apoyan el que consideran el “proyecto menos malo” que regula plataformas digitales

Los taxistas apoyan al que consideran “el proyecto menos malo” en lo que a regulación de plataformas digitales respecta.

Se trata del dictamen del expediente 21.587, “Ley reguladora de los servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas”, iniciativa del diputado Pablo Heriberto Abarca.

“Este texto establece una serie de avances que tenían en el texto base y que no resolvían, por ejemplo, la indemnización y cuál es la metodología de esa indemnización, establece que es por el periodo que le queda a la concesión del Estado en el tema de los taxis”, explicó el legislador.

“Después de cuatro años hemos logrado avanzar en un texto que me parece resuelve o da una opción de resolver y que la próxima Asamblea Legislativa tendrá que definir de una manera ya contundente.

Entre las modificaciones que más llamaron la atención de los taxistas, está la asignación del 13% de impuestos al precio de cada viaje de estas plataformas para que, con ello, se pueda indemnizar a los taxistas.

“De manera que me parece que esto hace una serie de conclusiones importantes que, como dije, tendrá que determinar el próximo Congreso, pero celebro que, finalmente, la Comisión de asuntos económicos, después de cuatro largos años, pueda enviarle un producto al Plenario, para que pueda discutirlo”, concluye el Socialcristiano.

“Con esto se asigna ese 13% a esas plataformas, ese 13% de impuestos de ventas que pagaría cualquier servicio privado de interés público, para que se paguen esas indemnizaciones, es decir, el Estado no tiene que sacar de su presupuesto, en ese entendido.

“El proyecto menos malo”

Si bien no están del todo conformes, en el gremio de taxistas ven con buenos ojos la parte de la indemnización, aunque no como ellos esperan.

Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, también manifestó que, aunque no están satisfechos, ven una luz tras la nueva modificación, esperanzados en el nuevo Gobierno para avanzar con sus propuestas.

“El taxista salió huyendo de la Asamblea Legislativa, no contento porque realmente este proyecto de ley tampoco sirve, pero quedamos con la alternativa, de que este proyecto va a ser visto por la próxima administración, y podemos entrarles a cambios”, explicó.

Sin taxis para 2024

Con la indemnización de los taxistas, el servicio que quedaría en el país sería el del transporte privado, situación que alertan como grave los taxistas.

“Más allá de que nosotros seamos reubicados, el proyecto habla de un transporte público-privado, a partir del 2024, lo único que van a tener los usuarios para trasladarse serán las plataformas, porque ya los taxis desaparecen, tal y como está el proyecto, y él mismos reconoce que no hay regulación tarifaria, entonces, pueden cobrar lo que les venga en gana, de ahí que esos usuarios que tenían ese colchón de confort ya no lo van a tener.

“En cuanto al cobro del 13%, está muy bien, porque durante siete años Uber no ha pagado un solo cinco de impuestos. Es un proyecto menos malo, desde el punto de vista que con una nueva administración no se está de acuerdo en un proyecto que no se regula tarifariamente”, subrayó Ureña.