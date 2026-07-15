Sindicatos de CCSS protestan en Casa Presidencial por parálisis en Junta Directiva

Los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifestaron este miércoles frente a Casa Presidencial, en Zapote. La protesta responde a la paralización de la Junta Directiva de la institución.

En la manifestación participaron representantes de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), entre otras organizaciones.

Los manifestantes cerraron un tramo de la ruta 204, frente a la sede del Gobierno. Oficiales de la Policía de Tránsito aplicaron desvíos para mantener el paso vehicular por vías alternas (ver video adjunto en la portada).

Los sindicatos solicitaron al Consejo de Gobierno la juramentación de los representantes que fueron electos por las organizaciones laborales para integrar la Junta Directiva de la CCSS.

Rocío Alfaro, exdiputada y una de las personas designadas por los sindicatos, afirmó que el Gobierno no tiene potestad para rechazar esos nombramientos. Indicó que la elección cumplió con todos los requisitos establecidos por la legislación.

Alfaro señaló que la ausencia de uno de los integrantes impide que la Junta Directiva sesione. Aseguró que esa situación mantiene detenidas decisiones relacionadas con las listas de espera, el abastecimiento de medicamentos, los proyectos de infraestructura y otros asuntos administrativos.

La representante sindical indicó que la Junta Directiva permanece sin funcionar desde hace dos meses. También afirmó que el Consejo de Gobierno no ha completado el proceso de juramentación de los miembros electos.

Los sindicatos informaron que presentaron recursos administrativos y recursos de amparo para exigir la juramentación de sus representantes. Esperan una respuesta del Consejo de Gobierno en los próximos días.

De forma paralela, representantes del sector empresarial también impulsan un nuevo proceso para integrar la Junta Directiva de la CCSS mediante una terna enviada al Consejo de Gobierno.



