Sindicato pide separar a jefe de Cirugías del Calderón tras declaraciones sobre enfermeros

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pidió la separación temporal del jefe de Cirugías del Hospital Rafael Ángel Calderón, Rodrigo Chamorro, luego de que este le atribuyera al personal de Enfermería un "delito organizado", derivado del aprovechamiento de jornadas extraordinarias y el ausentismo de las ordinarias.

Personal de ese último servicio y de otros departamentos de sala de operaciones realizaron un breve paro la mañana de este martes, como señal de rechazo a las declaraciones que dio el doctor en una sesión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las cuales fueron dadas a conocer el lunes por Telenoticias.

Específicamente, el sindicato solicitó la apertura de una investigación contra el jefe y que, mientras esta se desarrolla, que Chamorro sea suspendido o trasladado de cargo.

La Asociación de Empleados además anunció que presentará una querella por ofensas al honor de los trabajadores.

Al cierre de esta publicación, está pendiente de conocerse un balance de una reunión entre la directora del centro médico, Tania Jiménez, y el secretario general del sindicato, Albino Vargas, en la cual se plantearían las exigencias relacionadas con el médico.

Las medidas anunciadas por la Asociación de Empleados se suman al rechazo previamente externado por el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Lenín Hernández.

"Comete un error y es el generalizar. Por supuesto que el personal de Enfermería se siente ofendido, porque la mayoría de funcionarios que laboramos en la Caja lo hacemos con vocación, mística y compromiso. Compromiso con la Caja, la seguridad social y los pacientes", reclamó el dirigente.

Desde su punto de vista, "lo correcto" era decir que "un pequeño grupo" de personeros es el que entorpece la prestación de los servicios a los pacientes.

No obstante, desde la otra organización se resaltó que no es la primera vez que Chamorro realiza "ofensas, humillaciones y comentarios de esta índole" contra el personal del hospital.

A Jiménez además se le reportaron problemáticas relacionadas con insumos, acoso laboral y pagos, entre otros.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite consultas al jefe de Cirugías y a la directora del establecimiento de salud.

"Delito organizado"

Rodrigo Chamorro denunció que, en medio de la saturación hospitalaria y emergencia, el establecimiento de salud tiene que cerrar hasta cuatro quirófanos por día debido a la falta de personal en las salas de operaciones.

El jefe de Cirugía del Calderón criticó fuertemente a los funcionarios, señalando que algunos se aprovechan de las jornadas extraordinarias y de los permisos contemplados en el artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales, que avalan ausentarse para acompañar a familiares a citas médicas.

"Nosotros estamos pagando en la tarde millones para cerrar tres quirófanos en el día. Entonces, el efecto es que estamos botando la plata. Y se está haciendo organizadamente. Porque lo que estamos haciendo es cerrando tres o cuatro quirófanos diarios", indicó el doctor. "Es delito organizado. O sea, vean qué interesante. Se están ordenando, esto ya lo tocamos con el personal y se lo hicimos ver la gravedad de lo que ellos están haciendo. Lo que hacen es esto: nosotros pagamos extras, hoy me anoto en Cumcas (Costo Unitario Máximo de Cobertura para la Atención en Salud), mañana hago guardia y pasado mañana hago jornadas de producción y me tomo el día de descanso. Y lo están haciendo organizadamente. Se están aprovechando de este permiso de acompañamiento para tomar un día de descanso", agregó.

Producto de lo indicado, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social modificó el jueves la normativa en cuestión para que ese tipo de permisos se limiten únicamente al tiempo de la cita.

Entretanto, se analizan otras medidas para enfrentar el faltante de personal en las cirugías del centro médico.

De hecho, el propio Chamorro había manifestado que, de prevalecer este tipo de situaciones, iba a tener que valorarse la suspensión de las jornadas extraordinarias.