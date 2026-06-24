SINAC reporta 408 ingresos ilegales a áreas protegidas durante este año

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) contabiliza 408 ingresos ilegales a parques nacionales y áreas protegidas durante 2026. Los sitios volcánicos figuran entre los principales destinos del turismo ilegal en el país.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el SINAC señalaron que este año entraron en vigencia reformas que endurecen las sanciones por ingresar de forma no autorizada a estos espacios naturales. Las multas pueden llegar hasta los ¢4,6 millones (ver video adjunto de Telenoticias).

Según las autoridades, los atractivos volcánicos concentran una parte importante de los ingresos ilegales detectados. Esta práctica expone a las personas a riesgos como gases tóxicos, fumarolas, precipicios y otras amenazas naturales presentes en estos entornos.

El Parque Nacional Volcán Irazú registra la mayor cantidad de casos, con 200 ingresos ilegales. Le siguen Isla San Lucas, con 88; Bahía Junquillal, con 30; y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con 24.

El SINAC mantiene operativos de vigilancia y control en distintas áreas protegidas para prevenir estos ingresos y reforzar la protección de los recursos naturales.