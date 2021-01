SINAC cierra Prusia por fuertes vientos

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) decidió cerrar temporalmente el ingreso de visitantes al sector de Prusia en el Parque Nacional Volcán Irazú.

Este cierre es recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por los fuertes vientos que se presentan en la zona.

Las ráfagas representan un peligro para los visitantes debido a la caída de ramas de árboles, además de un posible desprendimiento de una pared de terreno en el sector de Torres.

"Se comunica el cierre temporal del sector Prusia, hasta tanto sea evaluada la situación por expertos de la CNE y nos emitan un nuevo comunicado", señaló Renato Sánchez González, director del Área de Conservación Central.

SINAC solicita no realizar quemas de ningún tipo



Por otro lado, el SINAC solicita a la población no realizar quemas de ningún tipo debido a las condiciones ventosas.



"No realizar ningún tipo de quema agropecuaria u otra acción que implique la utilización del fuego; esta restricción debe mantenerse hasta que los vientos bajen su velocidad y se vuelva a condiciones normales", aseguró el SINAC.



Luis Diego Román, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, indicó que ante las condiciones actuales fácilmente cualquier fuego se saldrá de control: podrían provocar incendios forestales, tomando en cuenta las altas temperaturas, la baja humedad relativa y condiciones actuales de desecación de la vegetación.



Entre el 1° de enero y este miércoles, el SINAC-MINAE atendió dos incendios forestales, uno de ellos dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa, con afectación menor a una hectárea, y el otro en propiedad privada colindante al Parque Nocional Palo Verde.



Los fuertes vientos sobre el país están alcanzando, en algunas zonas, ráfagas con velocidad que supera los 100 km/h; por eso, es fundamental la prevención.