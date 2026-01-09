Si va a la playa este fin de semana, tome nota: mar picado y corrientes peligrosas

Un frente frío generará mar picado y corrientes de resaca en las playas del país durante este fin de semana, según el pronóstico emitido por el MIOCIMAR de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Si planea visitar la costa, los expertos recomiendan extremar precauciones y atender las advertencias oficiales.

En la mayor parte del Pacífico las condiciones serán más favorables, con olas que no superarán el metro de altura. Sin embargo, los especialistas recuerdan que las corrientes de resaca pueden formarse en cualquier momento y provocar emergencias.