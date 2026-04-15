Salud confirma cuarto caso de sarampión: un cartaginés con viaje reciente a Guatemala

El Ministerio de Salud confirmó, la tarde de este miércoles, un cuarto caso de sarampión importado.

Se trata de un hombre de 35 años de nacionalidad costarricense, vecino de Cartago, con historial de viaje reciente a Guatemala.

El paciente evoluciona "satisfactoriamente, sin presentar complicaciones", precisó la cartera.

La autoridad sanitaria apuntó que el diagnóstico se dio tras los resultados de laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, posteriormente, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).



Ahora se llevan a cabo acciones epidemiológicas, incluida la búsqueda de casos activos, a fin de lograr una contención del brote de la enfermedad.

Entretanto, se giraron recomendaciones —que no fueron precisadas— a los familiares y contactos directos del paciente.

Costa Rica no registra un caso endémico de sarampión desde 1999. Sin embargo, en lo que va del año se han identificado tres casos importados o asociados a la importación, además del de Cartago: uno en Pérez Zeledón, otro en Pococí y el restante Coronado.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.

Posteriormente, aparece un brote en la piel, que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote cutáneo.

Esta se transmite fácilmente por vía aérea (al toser, estornudar o hablar), especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, aviones, transporte público y sitios turísticos.

La vacunación —forma más efectiva de prevención— contra el sarampión está incluida en el esquema oficial en dos dosis: una a los 15 meses y otra a los 4 años.

Sin embargo, se recomiendan refuerzos para quienes visiten países considerados de alto riesgo por la circulación de la enfermedad, como Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado por un aumento de casos de sarampión en América, donde los casos pasaron de 466 en 2024 a 14.504 en 2025; una variación del 2.500%.