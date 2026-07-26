Romería 2026: Tránsito activa operativo y anuncia cierres desde este fin de semana

La Policía de Tránsito inició formalmente, este sábado 25 de julio, el operativo especial para la Romería 2026, ante el adelanto de los peregrinos que ya caminan hacia la Basílica de los Ángeles, en Cartago.



Cerca de 150 oficiales participarán en las labores de regulación y control vial, con énfasis en la seguridad de los peatones, así como en la fiscalización del exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos.



El operativo se desarrollará este fin de semana y se reforzará entre el 31 de julio y el 2 de agosto, fechas en las que se espera la mayor afluencia de romeros.



Como parte del plan, el 1.º de agosto se cerrará el paso vehicular entre la Fuente de la Hispanidad y la antigua Galera. Además, en el centro de Cartago se habilitará un anillo de restricción alrededor de la Basílica de los Ángeles para facilitar el desplazamiento de los peregrinos.



Las autoridades también recomiendan a los romeros utilizar la ruta vieja a Cartago durante los últimos kilómetros del recorrido y recuerdan a los conductores extremar las precauciones ante la presencia masiva de peatones.