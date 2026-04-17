Río Virilla bajo alerta por bacterias altamente resistentes

El río Virilla ya no solo preocupa por su contaminación. Ahora, científicos advierten que podría convertirse en una verdadera “bomba de tiempo” para la salud.



Investigaciones lideradas por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) detectaron en el río bacterias con alta resistencia, capaces de sobrevivir a múltiples sustancias.



En total, identificaron 65 genes de resistencia en microorganismos presentes en el río.



Pero, ¿esto qué significa? Que las bacterias están desarrollando una especie de “armadura” que les permite evadir antibióticos y otros tratamientos.



En algunos casos se encontraron bacterias capaces de resistir hasta 12 sustancias distintas.



El riesgo es claro, si estos microorganismos llegan a las personas podrían causar infecciones difíciles o incluso imposibles de tratar.



Aunque aún no hay casos confirmados en humanos, los expertos aseguran que el río tiene las condiciones perfectas para que estas bacterias se vuelvan peligrosas.



El problema no es aislado. A nivel mundial, la resistencia a antibióticos ya provoca unas 700 mil muertes al año y podría dispararse en las próximas décadas.



En Costa Rica la situación también preocupa. Especialistas advierten que el país ya presenta niveles elevados de bacterias resistentes e incluso a antibióticos de última generación.



El impacto no solo es para las personas, animales y ecosistemas también están expuestos lo que podría generar nuevas enfermedades, incluso transmisibles a humanos.

