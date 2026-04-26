Riesgo por deslizamientos persiste en Taras pese a advertencias técnicas desde 2025

El riesgo de deslizamientos en la ruta San José–Cartago, a la altura de Taras, se mantiene vigente debido a la falta de intervención en un talud ubicado debajo de los carriles, pese a advertencias técnicas emitidas desde el año pasado.



Un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advierte que la pared de tierra presenta erosión, ausencia de sistemas de drenaje adecuados y condiciones que incrementan la probabilidad de deslizamientos.

De concretarse un evento de este tipo, podría comprometer no solo la infraestructura vial, sino también la seguridad de los conductores y servicios públicos como la red eléctrica (ver video adjunto en la portada).



Esta situación no es nueva. Desde junio de 2025 se habían identificado problemas en el sitio, y en octubre de ese mismo año se registró la caída de material junto con barreras de contención, lo que representó un riesgo directo para quienes transitan por la zona.



En aquel momento, las autoridades señalaron que no existía un riesgo estructural para la carretera; sin embargo, el talud continúa sin ser removido ni estabilizado.



Según la supervisión del proyecto, las obras aún no han sido recibidas oficialmente, por lo que se encuentran dentro de un periodo de garantía que permitiría corregir este tipo de fallas.



Por su parte, el ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconoció que la entrega total del proyecto sigue pendiente y aseguró que algunas observaciones ya fueron atendidas, aunque no detalló cuáles ni si incluyen la intervención del talud señalado.





