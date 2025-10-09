Rescate de guardaparques que cayó a precipicio en Isla del Coco tardará unas 30 horas más

El rescate del guardaparques que cayó por un precipicio de 40 metros en la Isla del Coco continúa siendo complejo y de gran esfuerzo. La operación podría extenderse por al menos 30 horas más, debido a las difíciles condiciones del terreno y el clima adverso que enfrentan los rescatistas.



Según explicó a Teletica.com el doctor Luis Fernández, médico coordinador del Cuerpo de Bomberos en emergencias médicas y rescate, el accidente ocurrió el martes a las 9 a. m. Uno de los miembros del equipo debió caminar cerca de dos horas para lograr comunicación radial y reportar el incidente.

A partir de ese momento, se activó el protocolo de respuesta, que implicó una travesía de seis horas para que los rescatistas llegaran hasta el lugar del accidente, ubicado en una de las zonas más remotas y montañosas de la isla.

“El sitio donde ocurrió el accidente está al otro lado de la Isla del Coco. Un guardaparques acostumbrado a caminar puede tardar entre seis y ocho horas en llegar, pero alguien sin experiencia en montaña podría demorar hasta 12 horas”, detalló Fernández.

La estrella roja inferior muestra el lugar del accidente y el punto negro superior, la zona donde debe de llegar el herido para su traslado, por mar, a centro médico.

El médico indicó que el guardaparques sufrió traumas en cabeza, espalda y extremidades, lo que le impide desplazarse por sí mismo. Los equipos de rescate lo estabilizaron en el sitio y han iniciado el lento proceso de traslado en camilla hacia la Estación de Bahía Wafer, desde donde será embarcado por Guardacostas para su evacuación médica.

“Hasta este jueves, todavía lo están sacando en camilla. El terreno está embarrealado, llueve mucho y la montaña no permite avanzar con facilidad. Actualmente, se encuentran a cinco kilómetros de la estación. Si recorrieron un kilómetro en seis horas, estos cinco kilómetros restantes podrían tardar unas 30 horas más”, explicó Fernández.

Este jueves a las 2 p. m., una embarcación de Guardacostas arribó a la isla con más rescatistas para reforzar las labores, según confirmó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente (SINAC-MINAE).

El paciente, catalogado como politraumatizado, permanece estable dentro de su condición y bajo control del dolor gracias a la atención de los paramédicos.



Una vez que el guardaparques llegue a Bahía Wafer, será trasladado por vía marítima hacia Golfito o Puntarenas, trayecto que podría durar entre 24 y 30 horas según las corrientes marinas. Posteriormente, se coordinará un vuelo ambulancia hacia el aeropuerto Juan Santamaría para su atención hospitalaria.



Fernández señaló que el accidente se habría producido mientras los guardaparques realizaban labores de investigación en una zona propensa a deslizamientos. “Ha llovido mucho, y como todo son guindos, es muy probable que se haya resbalado y cayera al precipicio”, añadió.



El Cuerpo de Bomberos, el MINAE y el Ministerio de Seguridad Pública, a través del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), mantienen activos los esfuerzos de rescate.

