Reportajes que mostraron forma de operar de estafadores reciben premio centroamericano

"Los delitos informáticos son hoy una de las mayores amenazas para una población que no tuvo chance de prepararse para un cambio tan acelerado y, si a eso le sumamos la cultura de confianza que tenemos, son factores que dan ventaja a los delincuentes. Me satisface muchísimo el premio porque detrás de esos reportajes hubo gente que dio su aporte, como las jefaturas que creyeron en el trabajo y le dedicaron el tiempo suficiente para las publicaciones, los camarógrafos, editores, asistentes y hasta secretarias, es todo un trabajo en conjunto que siempre tiene el objetivo de aportar algo positivo a la sociedad", expresó.

"Me sorprende que todavía hoy más de un año después la gente me asocia con el tema no solo de los reportajes, sino de las estafas en general, quiere decir que tuvo el efecto deseado que era poner en alerta a la ciudadanía, lo cual es mayor halago para uno, porque la gente dedica un poco de su tiempo para ponerte atención, prácticamente todas las semanas me llegan correos o mensajes por redes sociales de personas que lamentablemente han sido víctimas y me cuentan sus casos ya sea con el fin publicarlos o de recibir retroalimentación", agregó.