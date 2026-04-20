Rectores aún no llegan a acuerdo sobre redistribución del FEES 2027

A un día de la sesión de negociación en Casa Presidencial, los rectores de las universidades públicas aún no alcanzan un acuerdo sobre la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Por ello, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en sesión ampliada, logró una “hoja de ruta” basada en principios consensuados que guiarán el proceso hacia el 2027.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo, explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo más equitativo.

​“Un sistema de redistribución del FEES que permita equidad, sobre todo a las universidades que han recibido menos presupuesto”, afirmó.

El jerarca recalcó que, pese al consenso en principios, aún no se han definido porcentajes ni montos concretos.

“No establece ni porcentaje ni montos. Desde el Conare ampliado se hizo una hoja de ruta para negociar con la seguridad jurídica de que va a ser un proceso equilibrado y que no haya universidades que ganen o que pierdan”, señaló.

Los lineamientos fueron discutidos y acordados el pasado 14 de abril en el Conare Ampliado, donde participaron autoridades del sistema universitario estatal. En total, se definieron ocho principios orientadores que regirán la redistribución del FEES 2027.

Entre estos destacan la equidad, la gradualidad, la eficiencia, la sostenibilidad financiera, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de la articulación interuniversitaria y la vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes). Además, se incorpora la diferenciación institucional y complementariedad dentro del sistema.

Según lo expuesto por los rectores, estos principios son interdependientes y no se aplicarán de forma aislada, sino como un marco integral que busca reducir brechas entre universidades y fortalecer a aquellas que históricamente han tenido menor participación en los recursos del FEES.

El planteamiento también enfatiza que la redistribución se ejecute de manera gradual y sostenible, sin comprometer la estabilidad financiera de las instituciones ni la continuidad de sus funciones sustantivas.

Asimismo, Conare subrayó que la definición de estos criterios responde a la autonomía universitaria y que cualquier decisión sobre la redistribución del FEES es competencia exclusiva del sistema de educación superior estatal.

La sesión de negociación del FEES 2027 será este martes a las 2 p.m. en Casa Presidencial, y contará con la participación del Poder Ejecutivo, Conare y la representación estudiantil. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre la contrapropuesta del financiamiento estatal anual destinado a las universidades públicas de Costa Rica.

Si no se llega a un acuerdo, la decisión quedará en manos de la nueva Asamblea Legislativa, que asumirá el próximo 1° de mayo.



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