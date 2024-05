¿Qué pasará con los animales tras el cierre del Simón Bolívar?

Luego de 140 años de operar como un sitio de exhibición de animales, el próximo 10 de mayo se realizará el cierre permanente del zoológico josefino Simón Bolívar.

La clausura se da luego de la serie de conflictos legales entre Fundación Pro Zoológicos (Fundazoo), y el Estado, en la figura del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo declarara sin lugar una gestión planteada por Fundazoo contra el Estado, el MINAE decidió no extender el contrato de arrendamiento a la fundación, por lo que en menos de cuatro días el famoso centro cerrará sus puertas.

Por su parte, la administración del Simón Bolívar señala que no ha recibido ninguna documentación que los obligue a cerrar este viernes.

"Pedimos las medidas cautelares para, por lo menos el tiempo que duren resolviendo si el contrato está prorrogado o no, estemos nosotros aquí cuidando a los animales, que somos los que los conocemos y sabemos cómo cuidarlos . El Contencioso Administrativo nos dijo que no; pero apelamos hace dos semanas y no nos han dado resultado de esa apelación. Estamos en el limbo", indicó Yolanda Matamoros, directora de Fundazoo a 'Telenoticias'.