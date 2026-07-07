Proyecto propone certificación para fortalecer agricultores, ganaderos y pescadores

Un proyecto de ley busca crear un sello de certificación nacional que permita identificar los productos costarricenses y fortalecer a los agricultores, ganaderos y pescadores del país.

La iniciativa pretende que los consumidores puedan reconocer fácilmente los productos nacionales y, al mismo tiempo, dar mayor visibilidad a la labor de los productores locales, quienes deben competir con mercancías importadas.

De acuerdo con los datos del proyecto, el sector agropecuario representa el 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 4.000 millones de dólares. Aunque las actividades primarias crecieron un 2 % entre 2024 y 2025, el empleo agrícola cayó a menos de 200.000 puestos en el segundo trimestre de 2025.

El sello sería otorgado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con información trazable proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Además, el proyecto contempla un régimen sancionatorio para quienes hagan uso indebido del sello, con multas que oscilarían entre tres y cuatro salarios base.