Primer encuentro de comisión que negociará FEES 2027 ya tiene fecha y hora

La primera sesión de la Comisión de Enlace que negociará el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 ya tiene fecha y hora.



El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, convocó a los rectores de las universidades públicas, representantes estudiantiles y demás jerarcas involucrados en esa negociación a reunirse el próximo 17 de marzo a las 2 p. m. en el despacho ministerial del MEP.



En esa cita, entre otras, el Poder Ejecutivo realizará una exposición sobre la situación macroeconómica del país, así como la posición del Gobierno respecto al FEES 2027.



La negociación, originalmente, estaba prevista para mayo próximo; sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves solicitó adelantarla en medio de los nuevos cuestionamientos al rector de la UCR, Carlos Araya, por el pago de onerosas facturas en restaurantes capitalinos.



El aluvión de críticas también obligó a Araya y la Rectoría a anunciar que cambiarán los lineamientos en cuanto a alimentación y otros gastos, mientras que la institución reconoció que atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años.