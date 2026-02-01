Presas reinan las calles en medio de votaciones

Las elecciones presidenciales de este domingo también se viven en las calles. Desde horas tempranas, las presas se han convertido en parte del paisaje urbano en distintos puntos del país, especialmente en las principales vías de la Gran Área Metropolitana, donde la cercanía de los centros de votación ha intensificado el tránsito.



El flujo vehicular se mantiene congestionado en varios sectores, con mayor impacto en zonas de alta circulación peatonal. Aunque la Policía de Tránsito regula el paso en algunos puntos, las autoridades insisten en la necesidad de conducir con precaución ante la presencia de votantes que se desplazan a pie hacia los recintos electorales.



Uno de los puntos más afectados es la Fuente de La Hispanidad, en San Pedro, donde el tránsito se reporta completamente colapsado a lo largo de la jornada.

Jornada tranquila

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de violencia en los centros electorales, aunque sí se han atendido otras situaciones menores.

Entre ellas, la colocación de toldos en las afueras de los centros de votación, perifoneo, desfiles, caravanas de vehículos, tumbacocos y diversas actividades en los alrededores.