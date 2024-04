¿Por qué la ceniza volcánica es tan peligrosa para los aviones?

Aunque pueda parecer inofensiva, la ceniza volcánica es muy peligrosa para los aviones.

Esto se debe a su composición, que es altamente abrasiva y corrosiva para partes esenciales de la aeronave; por ejemplo, el parabrisas y las superficies más expuestas, como alas, cola, y elevadores. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que puede generar “erosión” en el exterior.

También puede generar obstrucciones en los sistemas y, en casos extremos, hasta desperfectos en los motores.

Teletica.com habló con Sergio Ross, director de Calidad y Seguridad de Coopesa, y el piloto retirado de línea aérea, el capitán Luis Fernando Bruno, quienes explicaron la afectación que pueden sufrir las aeronaves al exponerse al polvo emanado por los volcanes.

Ross, por su parte, detalló algunos de los desperfectos que podrían presentarse, propiamente, en los sistemas de navegación.

Esta semana, la Dirección General de Aviación Civil emitió una notificación conocida en el gremio como ASHTAM, en la que se le informa a todos los pilotos que existe un “código amarillo” por la ceniza del Volcán Poás.

Por el momento, la presencia de las partículas volcánicas no ha provocado inconvenientes en la operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ya que su altitud y dirección no interfiere con el funcionamiento de la terminal. Eso sí, por su relevancia, este es un tema que se monitorea minuto a minuto.

"No hay una cantidad precisa como para catalogarla como 'dañina' o 'no dañina'. Dependerá de las circunstancias del momento, en cuenta la velocidad, la altitud, el área de impacto o si fue por ingesta en los motores. Precisamente, por ese tipo de cosas es que en la aviación preferimos el criterio más conservador, que en este caso significaría: 'como no sé qué tan grande es la nube de ceniza que veo en frente y qué daño le puede hacer esa ceniza al avión, mejor la evito'", concluyó Bruno.