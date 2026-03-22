Pese a observaciones del FMI, Central defiende su política monetaria

Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un llamado al Banco Central para “relajar” su política monetaria, la entidad defiende su actuar en medio de escenario de deflación que vive el país.

En entrevista con Teletica.com, el presidente del Central, Róger Madrigal, aseguró que la misión del FMI que recién visitó Costa Rica “desconoce” que la Tasa de Política Monetaria (TPM) ya está en una posición neutra, y que la inflación negativa actual no responde a factores monetarios.

“La TPM es un instrumento de política monetaria para afectar la inflación cuando es causada por condiciones monetarias, en este momento lo que ocurre con la deflación en Costa Rica, que es cierta, es por el choque favorable que tuvimos en combustibles y el choque climático que se viene desvaneciendo, entonces son factores no monetarios.

“¿Por qué vamos a utilizar un instrumento monetario para deshacer algo que no fue causado por condiciones monetarias? Es el uso del instrumento adecuado en el momento adecuado lo que no queda claro del Fondo”, aseveró Madrigal.

La TPM, que sirve de referencia para las tasas de interés que cobran bancos y otras entidades financieras formales del país, está hoy en 3,75%, luego de tres años de disminuciones constantes.

Aún así, como reconoció Madrigal, esa baja no se está traduciendo en mejores intereses para los costarricenses.

“El Banco Central tiene tres años consecutivos de reducir la TPM y eso no se ha transmitido en toda su magnitud o en una magnitud relevante a las tasas activas, que son las que al final de cuenta afectan la demanda por bienes y servicios”, dijo el jerarca.

El FMI aseguró en su informe que efectuar recortes adicionales de la tasa “apuntalaría la demanda interna y evitaría que la inflación y las expectativas inflacionarias queden estancadas por debajo del rango que el Banco Central ha fijado como meta”.

El país, según proyecta la autoridad monetaria, regresaría a sus valores meta de inflación para el segundo trimestre de 2027.