Patey: “Reglamento de vida silvestre está hecho por bombetas e irresponsables”

David Patey, representante legal de Ponderosa Adventure Park, asegura que el Reglamento de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) está hecho por "unos bombetas e irresponsables".



Además, considera que fue aprobado de manera ambigua y utilizando interpretaciones para crear un nuevo sentido a la ley.

Así lo dijo en una transmisión por medio de sus redes sociales, horas después de que las autoridades le dieran 10 días para detener la reproducción y la alimentación de los animales, así como las fotografías que implican manipulación.

“El reglamento es un documento hecho por unos bombetas, irresponsables y radicales que están metidos dentro del Ministerio de Ambiente. Tres de los que redactaron ese documento, que en mi opinión no está basado en la ley, es ambiguo, utilizan interpretaciones para llegar a algo y crear así un total nuevo sentido de la ley”, dijo Patey.

Declaraciones de David Patey:

Para él, Ponderosa está apegado a la reglamentación de vida silvestre.

“El SINAC me da este lunes un ultimátum de 10 días para castrar los animales, hacer separación de machos y hembras, separar familias para asegurar que no haya reproducción de los animales y, por último, que los turistas no puedan alimentarlos, todo como parte de un tema legal. Hay 80 personas que trabajan en Ponderosa y ahora están preocupadas por su empleo”, indicó Patey.