Paro en Hospital Calderón Guardia: trabajadores exigen aumento salarial y más personal

Un paro de labores afecta este miércoles a varios hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde trabajadores de enfermería y otros departamentos reclaman mejores condiciones laborales, aumento salarial y la contratación urgente de personal.



La manifestación arrancó desde las 6:00 a.m. en el Hospital Calderón Guardia, desde donde los funcionarios planean marchar hacia las oficinas centrales de la institución alrededor de las 8:00 a.m. El movimiento forma parte de una convocatoria nacional impulsada por sindicatos (ver video adjunto en la portada).



Según explicó el dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, Arturo Abarca, uno de los principales reclamos es que los trabajadores acumulan siete años sin aumentos salariales.



A esto se suma un déficit crítico de recurso humano, que los sindicatos atribuyen a la deuda del Estado con la institución, estimada en cerca de cinco billones de colones.

​“Tenemos jornadas de hasta 16 horas y personal atendiendo más de 20 pacientes. Incluso hay casos donde no pueden ir al baño por la carga laboral”, afirmó Abarca.

Pese al paro, autoridades hospitalarias aseguraron que los servicios esenciales continúan operando. La jefatura de enfermería indicó que áreas como emergencias, hospitalización y cirugías urgentes cuentan con equipos organizados para garantizar la atención.



Sin embargo, reconocieron que procedimientos programados podrían verse afectados, lo que impactaría las listas de espera.

​“Siempre se prioriza la atención de emergencias para no poner en riesgo la vida de los pacientes”, señalaron desde el centro médico.

Avances parciales y diálogo abierto



Desde la administración se indicó que ya se trabaja en un proceso de reconversión de horas extra a plazas ordinarias, con el objetivo de reducir la sobrecarga laboral. No obstante, reconocen que es un proceso lento.



En paralelo, se mantiene el diálogo con los sindicatos, en un contexto donde otros centros médicos han logrado acuerdos. Tal es el caso del hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde se levantó recientemente un paro tras la aprobación de 40 nuevas plazas.



Además del Calderón Guardia, el movimiento incluye participación de funcionarios de otros hospitales como el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México.



Los manifestantes prevén concentrarse frente a las oficinas centrales de la CCSS durante la mañana, lo que podría generar afectación vial en la capital.



Los sindicatos advirtieron que este paro representa el “primer paso” de una serie de acciones a nivel nacional si no se atienden sus demandas.





