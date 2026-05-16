OVSICORI mantiene vigilancia por actividad sísmica frente a Jacó

La secuencia sísmica frente a Jacó se mantiene activa y los expertos prevén más réplicas en las próximas horas y días en el Pacífico Central.



El sismo registrado la mañana del miércoles frente a Jacó ya suma 138 réplicas, según el monitoreo más reciente del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).



La actividad sísmica se ha mantenido durante las últimas horas en el Pacífico Central y una de las réplicas más recientes volvió a sentirse la noche de este jueves, específicamente a las 8:54 p.m., en distintos sectores del país.



Entre los movimientos más fuertes destaca además una réplica de magnitud 4.5 ocurrida la noche del miércoles, localizada 1.5 km al sur de playa Hermosa de Garabito, en Puntarenas, y con una profundidad de 16 kilómetros.



El director del OVSICORI, Esteban Chaves, explicó que este comportamiento es completamente normal tras el sismo principal registrado a las 10:22 a.m. del miércoles frente al Pacífico Central.



El evento principal alcanzó magnitud 5.1 según OVSICORI, mientras que la Red Sismológica Nacional reportó preliminarmente una magnitud de 5.3.



La mayoría de las réplicas registradas hasta ahora se mantienen por debajo de magnitud 3.9, aunque la secuencia sísmica continuó activa durante toda la madrugada, mañana y noche del jueves.



El OVSICORI mantiene vigilancia permanente sobre esta actividad tectónica y reiteró que este tipo de eventos son habituales en una de las regiones sísmicamente más activas del país.

