Ovsicori ha registrado 115 réplicas tras sismo con epicentro en Quepos

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó que hasta las 6:30 de la mañana de este miércoles se han contabilizado 115 réplicas del sismo que anoche sacudió gran parte del territorio nacional, con epicentro al suroeste de Quepos, en el Pacífico Central.

El evento principal, de magnitud 6.1, se registró a las 9:57 p. m. del martes, según datos de la Red Sismológica Nacional (RSN), que ubicó su origen a 25 kilómetros al sur de Quepos, con una profundidad intermedia.

De acuerdo con Mario Protti, sismólogo del Ovsicori, la actividad sísmica posterior ha sido constante, aunque dentro del rango esperado para un evento de esta magnitud.

“Desde las 9:57 de la noche de ayer y hasta las 6:30 de la mañana de hoy, se han presentado 115 réplicas de este sismo en la región al suroeste de Quepos. Todos estos eventos tienen profundidades entre 18 y 23 kilómetros. "El evento de mayor magnitud de esta secuencia ocurrió cinco minutos después del evento principal, con una magnitud de 4.1. Seguiremos dando una observación continua a esta actividad y haciendo reportes oportunamente”, explicó Protti.

Por su parte, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) aclaró que el temblor no representa amenaza de tsunami para el país.

En Quepos, el evento sísmico fue fuerte y prolongada. Según Jeudy Mora, vicealcalde del cantón, los Comités Municipales de Emergencia se activaron de inmediato para atender reportes en las comunidades más afectadas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que el sismo fue sentido en todo el territorio nacional, con reportes de caída de objetos en viviendas y comercios, principalmente en Quepos y la Zona de los Santos. Además, se registraron interrupciones en el servicio eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa ante la posibilidad de más réplicas durante las próximas horas.