Ovsicori dice que epicentro de sismo fue “debajo del Museo Nacional”

El fuerte sismo de magnitud 4.5 que se sintió la tarde de este lunes, en San José y zonas aledañas, tuvo su epicentro “debajo del Museo Nacional, 50 metros al sur de la Asamblea Legislativa”.

Así lo confirmó a Teletica.com Marino Protti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), quien detalló que ya se han registrado cinco réplicas y que estas podrían continuar durante las próximas horas.

También se reportaron objetos caídos en diferentes puntos. En Tibás, un usuario envió videos a la redacción de Telenoticias donde se observa cómo su vajilla cayó al suelo y se quebró.

Por su parte, Lepolt Linkimer, experto de la Red Sismológica Nacional (RSN), explicó al mismo medio por qué el movimiento de las 5:06 p. m. se percibió como un “cimbronazo fuerte”.

“Esto se debe a la cercanía de los observadores del temblor con la fuente sísmica. Estamos muy próximos al epicentro, por lo que la energía llega con gran fuerza a la superficie. Es un sismo intenso, pero de corta duración, lo que provoca que las estructuras vibren de manera drástica hacia arriba y abajo. La duración de un temblor depende de la distancia entre el epicentro y el observador; cuanto más lejos, más tiempo duran las ondas sísmicas”, detalló.

Linkimer también hizo un llamado a mantenerse atentos ante las réplicas que podrían ocurrir en las próximas horas.

“Este sismo es muy similar al ocurrido el 22 de agosto de 2025, en la madrugada, que despertó a toda la población y tuvo una magnitud de 4.4. Su epicentro fue muy cercano al de hoy. Siempre debemos saber cómo actuar durante y después del temblor, buscando un lugar seguro en pocos pasos”, concluyó.