Ordenan a Ponderosa frenar reproducción de animales, tours para alimentarlos y selfies

El propietario de Ponderosa Adventure Park, David Patey, expresa su malestar por exigencias del Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, firmado en el año 2017 por Luis Guillermo Solís, pero no aplicado hasta ahora.

Según Patey, el Ministerio de Ambiente (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) pretenden aplicar medidas radicales en plena pandemia.

Considera, además, que las disposiciones van en contra del bienestar de jirafas, cebras y otros animales que viven en Liberia.

“Nos pidieron castrar nuestros animales o que los separáramos, cada uno en su propia jaula. Yo le dije a la gente de SINAC ‘¿cómo se le ocurre que me va a pedir eso? Me van a destruir el negocio’. Si yo castro los animales, tienen 15 años nueve animales; si los pongo en jaulas, eso sería triste, enjaular animales cuando están aquí”, comentó el dueño de Ponderosa.

“Me contestan que eso es lo que dice el Reglamento del Poder Ejecutivo que firmó el expresidente Solís. Pero no tiene sentido. ‘David, si no lo hace tendríamos que cerrarle’, en el 2017 reconocieron que no tienen el presupuesto para cuidar a los animales y, si cierran, dijeron que tendrían que liquidarlos”, agregó Patey.

Según Ponderosa, fueron notificados por SINAC y el Ministerio Público para la aplicación inmediata de las nuevas disposiciones que, en el artículo 106, prohíben la reproducción de animales en zoológicos comerciales.

Por esa razón, Patey envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Ambiente, Andrea Meza.

En el documento, Ponderosa Adventure Park pide al Gobierno aplicar la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pero anular el cuestionado reglamento, con el fin de crear uno nuevo “completo y justo, que sea creado por un comité integral y multisectorial, y que las partes que se ven afectadas y son reglamentadas también tengan una participación activa en su redacción”.

Nuevas reglas

“Yo no estoy dispuesto a castrar animales”, advirtió Patey a este medio. En el documento enviado a Casa Presidencial, se refiere a ese tema.

"He de señalar como ejemplo que atenta contra la biología e instinto de reproducción de las especies, es decir, de manera increíble y hasta absurda se nos está exigiendo detener la reproducción natural y exitosa de muchos años, tanto de las jirafas como cebras que habitan en el parque: hecho grave y mutilador de la lógica y conservación natural de cualquier especie animal, incluyendo al hombre”, escribió.

También asegura que es contradictorio que sean mutilados animales que están en peligro de extinción, haciendo referencia a las jirafas y la intención de Ponderosa de servir como un “banco de genes” en caso de que desaparezcan.

En un documento enviado por el SINAC, con fecha 12 de junio, las autoridades no se refieren específicamente a la castración, pero sí a un "plan de anticoncepción de los individuos", que tendrá que implementarse de forma inmediata.

También se establecen las siguientes medidas específicas para Ponderosa Adventure Park:

​Se prohíbe el ingreso de turistas a los recintos de estancia de fauna silvestre, por lo que recomiendan modificar la ruta de los tours o hacer cambios en la infraestructura.

Los guías turísticos no podrán promover selfies o fotografías inadecuadas con fauna silvestre, donde se muestre contacto directo o manipulación de la fauna.

Se prohíbe la alimentación de la fauna silvestre por particulares, turistas o visitantes.

Finalmente, el oficio indica que las instrucciones son de carácter obligatorio y acatamiento inmediato.

Teletica.com consultó, desde las 9 a. m., una posición del MINAE y del SINAC, pero a esta hora no ha sido posible obtenerla.

“Con profundo respeto, estimados jerarcas, las opciones, son solo dos: seguir dando empleo y oportunidad a mis empleados con mi operación actual, totalmente en línea con el Ley de Conservación de Vida Silvestre, o disminuir a la mitad mi planilla, generando aún más desempleo”, concluyó en su carta dirigida al presidente Carlos Alvarado.