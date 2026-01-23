Orden de viceministro frenó publicación de decreto que define perfil de médicos generales

Una revisión de parte del ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora, obligó a frenar la publicación del decreto de oficialización del perfil médico y cirujano.

La Imprenta Nacional —que tiene a su cargo la emisión del diario oficial La Gaceta— adujo que la divulgación no se realizó por una instrucción expresa girada desde el despacho del viceministro del ramo, Omer Badilla.

"Según se nos comunicó, dicho decreto se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte del señor ministro de Gobernación y Policía, don Mario Zamora", indicó la oficina de prensa de la empresa pública ante consulta de Teletica.com. "En consecuencia, la Imprenta Nacional permanece a la espera de las directrices oficiales correspondientes para proceder con su publicación en el diario oficial La Gaceta", agregó.

La institución señaló que se encuentra “en total disposición de cumplir de inmediato” sus competencias legales y reglamentarias, una vez que reciba órdenes superiores.

Valga recordar que la Imprenta Nacional es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), según lo dispone la ley 5.394.

Este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de esa cartera. También se envió un mensaje al teléfono del jerarca, sin que al cierre de esta publicación se haya recibido una respuesta.

Apenas el jueves, el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) salió a denunciar atrasos en el trámite y la publicación del decreto 45336- S, que fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves, así como por la ministra de Salud, Mary Munive, desde el 26 de junio pasado.

Transcurrieron más de cinco meses para su regreso al colegio profesional, para que este pudiera gestionar su publicación en La Gaceta. Ese trámite se realizó el 4 de diciembre anterior, pero todavía, 51 días después, la divulgación no ha sido efectuada.

Tal retraso impide que el decreto ejecutivo correspondiente adquiera carácter vinculante.

El perfil fue desarrollado mediante un proceso técnico e interinstitucional, y completó todas las etapas requeridas para su oficialización, defendió el presidente del colegio profesional, Elliot Garita.

Valga resaltar que el Reglamento de Publicación del Diario Oficial La Gaceta y el Boletín Judicial establece un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar ese tipo de divulgaciones; sin embargo, a la fecha, ha transcurrido casi dos meses sin que se haya efectuado la publicación, y sin que exista comunicación oficial que explique las razones del atraso.

Garita explicó que la oficialización de este perfil es clave para el ordenamiento del ejercicio profesional médico y para brindar seguridad jurídica a los profesionales, pacientes e instituciones de salud. Esto en el tanto que, por ejemplo, este establece los procedimientos que pueden ser llevados a cabo por los médicos y cirujanos generales.

Tal situación adquiere especial relevancia en momentos en los que se investiga la muerte de dos mujeres en clínicas estéticas.