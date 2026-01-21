Investigan nueva muerte de mujer tras someterse a procedimiento estético

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un nuevo fallecimiento ocurrido en una clínica estética, un caso que vuelve a encender las alertas de estos procedimientos en el país.



La mujer, de apellido Torres, fue trasladada a un centro médico público procedente de una clínica de este tipo y, ahora, la Policía Judicial intenta determinar qué fue lo que ocurrió y si existe algún tipo de responsabilidad.

“La paciente murió el pasado 19 de enero en el Hospital Calderón Guardi. La mujer, de apellido Torres, de 40 años, ingresó al centro médico posterior a que presentó, aparentemente, varias complicaciones tras realizarse un procedimiento cosmético en San José”, indicó el OIJ.

Este es el segundo caso que ocurre en una clínica estética en menos de una semana.

