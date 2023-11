OIJ decomisa supuestos pasaportes de migrantes desaparecidos en ruta San Andrés-Nicaragua

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó varios pasaportes encontrados por pescadores en Limón, que serían de los migrantes que desaparecieron en el mar Caribe.​

Estas personas, que son de nacionalidad colombiana y venezolana, zarparon de la Isla de San Andrés, en Colombia, el pasado 21 de octubre. Su destino era Nicaragua, pero nunca llegaron y, a la fecha, nadie sabe dónde están.

El domingo anterior, limonenses salieron a pescar y hallaron, a unas 45 millas de Isla Uvita, ocho pasaportes y dos cédulas de las personas extraviadas.

Los documentos estaban dentro de un bolso que flotaba en el mar junto a un papel. Ahí había un número de teléfono escrito, el cual utilizaron para llamar a uno de los familiares de las víctimas para informarle lo ocurrido.

La Policía Judicial confirmó a Telenoticias que ya decomisó los ocho pasaportes, todos de nacionalidad venezolana, pero todavía desconocen si corresponden a los desaparecidos.

Maivi Gómez, familiar de uno de los 38 migrantes, conversó con Teletica.com e indicó que uno de esos documentos sí es el de su tía.

“Eran dos embarcaciones, en una iban 12 personas y en la otra, donde iba mi tía, Lourdes Ramírez (venezolana de 56 años), viajaban 38 personas. La fotografía de los pasaportes nos llega porque un pescador la encuentra, se la da a otro y este lo entrega a una amiga de él, quien es la que se comunica con un familiar de los otros que también están desaparecidos.

“Lo que nos dicen es que los ocho pasaportes que encontraron en el mar estaban dentro de un bolso donde había un documento con números de teléfono; por eso nos pudieron contactar, informándonos lo que hallaron. Sin embargo, no sabemos más y después que llamaron no lo volvieron a hacer, por un tema de que estaban en un lugar donde no debían cuando lo hallaron”, comentó Gómez.