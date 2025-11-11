OIJ: Cuadrilla y drones vigilaban traslados de “Shock” para protegerlo de rivales y policías

Luis Manuel Picado, alias “Shock”, contaba con un equipo que vigilaba todos sus movimientos. Los seguimientos eran tanto terrestres como aéreos, y tenían por objetivo protegerlo de grupos rivales del Cártel del Caribe Sur o de cuerpos policiales.

Así lo dio a conocer el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, en una entrevista con Teletica.com.

"Este tipo de estructuras protegen mucho a sus cabecillas porque son importantes para ellos, sin duda alguna. Cada vez que estos sujetos se movilizaban, iba una cuadrilla, por usar una palabra coloquial, dándoles acompañamiento. De tal forma que salían vehículos o motocicletas en punta para ver que no hubieran enemigos, para ver que no hubieran cuerpos de policía, y después soltaban al líder para que saliera. "También vimos drones en algunas de las operaciones de seguimiento y vigilancia del grupo, vimos drones que hacían vigilancia previa para ver los movimientos en los alrededores, es decir, utilizaban ese tipo de tecnología", explicó el jefe de la Policía Judicial.

La tecnología era un tema en el que esta estructura invertía de forma importante.

Tan es así, que el cártel contaba con un equipo dedicado a cambiar contantemente los celulares, tabletas u otros dispositivos.

"El grupo constantemente adquiría este tipo de equipos. Los cambiaba también constantemente para suministrárselos al grupo, de tal forma que en los diferentes operativos que ellos hacían para el trasiego y custodia de drogas, llegaba marítimo y después terrestre, había todo un dispositivo en el que le cambiaban todo el equipo a las personas para que no fueran detectables por parte nuestra. "Fue un trabajo muy elaborado. Cuatro años se dicen rápido, pero es mucho trabajo. Cerca de 700 actividades operativas en diferentes líneas, lo que dichosamente culminó con un éxito, pero sí con muchísimo esfuerzo de los compañeros", destacó Soto.

El director del Organismo de Investigación Judicial también subrayó que todos los bienes de “Shock” tenían cámaras de seguridad que constantemente eran revisadas por el mismo equipo de tecnología, a fin de identificar movimientos de adversarios o de las fuerzas de seguridad.

Picado, al igual que su hermano Jordie “Noni”, permanecen detenidos en el marco de procesos de extradición iniciados por Estados Unidos en Reino Unido y Costa Rica, respectivamente. La estructura que estos aparentemente lideraban fue desarticulada el 4 de noviembre anterior en la operación más grande que se ha llevado a cabo en el país.