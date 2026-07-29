Ocho años después de la separación de Samuel y Ezequiel, padre cumple promesa a La Negrita

Colaboró en esta nota San Vito Televisión.

Nunca es tarde para agradecerle a la Virgen de los Ángeles por los favores concedidos. Así lo demuestra Stallin Núñez, padre de los exsiameses Samuel y Ezequiel, quien ocho años después de la compleja cirugía que permitió separar a sus hijos emprendió una romería de 250 kilómetros para cumplir una promesa hecha a La Negrita.



Núñez forma parte de un grupo de 200 romeros que salió de San Vito de Coto Brus el pasado 24 de julio con destino a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.



Durante el recorrido, el padre recordó que la promesa nació a raíz de la exitosa operación que permitió separar a los hermanos, en 2018, un procedimiento que marcó la vida de toda la familia.

"Estoy pagando la promesa de cuando fue la cirugía de los niños, que fue un éxito, pero fue muy difícil. Entonces prometimos, le pedimos a Dios y a la Virgen Santísima que nos acompañara y acompañara a los médicos. Entonces, vengo a honrar esa promesa", aseguró Núñez en una entrevista con San Vito Televisión.

Samuel falleció el 25 de diciembre de 2020. Ezequiel, por su parte, ya tiene 10 años y, según su padre, goza de buena salud.



La familia ya había cumplido parte de ese agradecimiento años atrás, cuando Evelyn Badilla, madre de los niños, realizó también la peregrinación hasta la Basílica.



Ahora es Stallin quien recorre el camino hacia los pies de la Virgen de los Ángeles, una experiencia que, según confesó, ha estado cargada de emociones, recuerdos y algo de dolor.

"Uno se pone sentimental y recordar lo que a uno le ha tocado vivir es difícil, porque han sido las verdes, entonces es difícil. Pero la gracia de Dios ha estado y hemos logrado salir adelante. Estamos muy contentos porque los niños van bien", agregó el padre de familia.

Este martes, en el quinto día de caminata, el grupo de romeros llegó a Pérez Zeledón. La peregrinación cuenta además con el apoyo de unas 50 personas encargadas de brindar asistencia logística y acompañamiento durante el trayecto.



Para Stallin, cada paso representa una muestra de fe, gratitud y memoria hacia la historia que vivieron sus hijos y el milagro que, asegura, cambió para siempre la vida de su familia.

@telenoticiascr7 Ocho años después de la separación de Samuel y Ezequiel, padre cumple promesa a La Negrita. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Telenoticias



