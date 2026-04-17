Nueva guía educativa del MEP impulsa uso de inteligencia artificial en las aulas

"Imagine que es un profesor de sexto grado que enseña geometría y que necesita crear tres problemas adecuados para un examen, incluyendo figuras básicas como triángulos, cuadrados y círculos". Esto es lo que se conoce como prompt, una instrucción o conjunto de indicaciones que se le brinda a un sistema de inteligencia artificial para guiar su respuesta. Cuanto más claro, específico y detallado sea, mejores serán los resultados obtenidos.

Estos elementos forman parte de la nueva guía de inteligencia artificial presentada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Andrés Rodríguez, director de Recursos Tecnológicos del MEP, explicó que "se les brinda cómo usarla en el aula y no solo para fines pedagógicos, sino también para fines administrativos que permitan al docente agilizar y gestionar las tareas que son más demandantes y poder completarlas de forma más automatizada".

El documento también plantea la importancia de una capacitación permanente para los educadores y la implementación de la llamada “regla de los 15 minutos”.

"Si practicamos 15 minutos al día el uso de estas herramientas, de estas tecnologías emergentes, y lo hacemos en comunidad con otros, se pueden desarrollar aún mejor las habilidades. No solo en el tema de la comunicación con los prompts, sino de aprender en general", explicó Rodríguez.

Estas herramientas se integran como parte de las nuevas estrategias del MEP para fortalecer el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y digital, promoviendo una formación continua y un aprovechamiento responsable de la tecnología.