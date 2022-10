Ministro reconoce que no entrevistaron a todos los aspirantes a dirigir Aviación Civil

Por Susana Peña Nassar | 17 de octubre de 2022, 15:28 PM

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, reconoció que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) no entrevistó a todos los aspirantes a la dirección general de Aviación Civil.

Esa reacción se conoce luego del reclamo que hizo el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreo (Sitecna) por la designación de Fernando Naranjo, alegando un supuesto conflicto de intereses porque "un hermano del funcionario es piloto en Avianca, siendo este un impedimento tipificado en la Ley General de Aviación Civil", indica un documento oficial enviado al jerarca con fecha del 10 de octubre.

Amador defendió el nombramiento de Naranjo, argumentó que, "cuando se hicieron las entrevistas, fue el que mostró mejor desempeño en cuanto a sus respuestas". De inmediato, el grupo sindical reaccionó.

"No entendemos por qué faltar a la verdad diciendo que fue un proceso trasparente, que se hicieron entrevistas a los candidatos al puesto, cuando el señor ministro tiene la facultad de colocar en ese puesto a quien él considere pertinente", dijo Juan Carlos Barquero, vocero del sindicato.

Lea también Nacional Controladores aéreos advierten que relación con ministro atraviesa "un momento delicado" El sindicato se opone al nombramiento de Fernando Naranjo como director de Aviación Civil. Alega, entre otras razones, "un conflicto de intereses". ¿Qué dice el ministro Luis Amador?

Tras consultar sobre esta molestia de los controladores aéreos, Amador aseguró que, efectivamente, el candidato propuesto por el gremio no fue entrevistado y se refirió, brevemente, a las razones.

"Me he venido reuniendo con los controladores aéreos desde que ingresé, hace cinco meses. La persona que iba postulada por parte de ellos, don Ronald Vega, con él he sostenido múltiples reuniones: me ha transferido las preocupaciones, las limitaciones que tienen en recursos, etc.

"Al hacer las valoraciones de los diferentes perfiles, en hojas de vida que se tenían, se sacó una terna, que fueron los candidatos que se entrevistaron y, desdichadamente, en esa terna no quedó la persona que los controladores aéreos habían propuesto", respondió el ministro de Transportes.

Vega, miembro de Sitecna, confirmó a este medio que no fue entrevistado por CETAC, que finalmente eligió a Naranjo. Este nombramiento está vigente desde el pasado 4 de octubre y se mantendría hasta el 7 de mayo de 2026. Ante este panorama, los encargados de la torre de control no descartan medidas de presión y expresaron que su relación con la cabeza del MOPT pasa por un "momento delicado".

Desde la semana anterior, Teletica.com solicitó una entrevista con el nuevo jerarca de Aviación Civil, sin embargo, continúa en trámite.