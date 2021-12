Ministerio de Trabajo ha recibido 153 denuncias por problemas de pago del aguinaldo

Para este 27 de diciembre, el Ministerio de Trabajo reporta que ha recibido 153 denuncias por irregularidades con el pago del aguinaldo.



Los patronos tuvieron tiempo hasta el lunes 20 de diciembre para cumplir con esta obligación.

De acuerdo con los datos oficiales, de las 153 denuncias interpuestas, 102 de esta se dieron en la zona Central, 23 en la Huetar Norte, 14 en la Pacífico Central, 8 en la Chorotega, 4 en la Huetar Caribe y 2 en la Brunca.

En total son 982 los trabajadores que se han visto afectados, pero de estos, a 436 ya se les solucionó el problema tras las 129 atenciones realizadas por la cartera correspondiente.

El sector comercio, con 47 denuncias, es el que más veces se ha reportado y Trabajo ha cerrado 13 centros de trabajo por esta falta.

Si usted no presenta la denuncia formal, no hay manera de que las autoridades puedan intervenir.

"Es fundamental que las personas presenten la denuncia, porque nosotros como Ministerio de Trabajo no tenemos manera de identificar cuando a un trabajador no se le ha pagado el aguinaldo. Si no presenta la denuncia, nosotros no podremos hacer ninguna acción para que se resuelva ese asunto. Entonces, es vital que se den las denuncias para proceder con la detención inmediata", explicó Giovanny Díaz, vocero de esa cartera.