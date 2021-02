Ministerio de Ambiente, por medio del SINAC, procura el manejo técnico de la vida silvestre y su bienestar

Luego de la publicación de la nota “Disputa por lapas: Refugio denuncia que MINAE quiere encerrarlas o dormirlas”, del pasado 1 de febrero,. Mariana Jiménez Arce, directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte envió el siguiente derecho de respuesta:​

La fauna silvestre es un bien de dominio público, que pertenece a los y las costarricenses. Por ello, tenemos la responsabilidad de velar por su protección y debemos protegerla. La Ley de Conservación de Vida Silvestre establece que los animales en cautiverio no pierden su condición de silvestres nunca. Es responsabilidad del Estado velar porque el manejo de estos bienes de dominio público sea acorde con las políticas nacionales e internacionales de conservación, la normativa vigente y los intereses de todos los costarricenses. El Estado debe velar porque el manejo realizad por los sitios que tienen fauna silvestre en cautiverio no pongan en riesgo a las personas, a las especies silvestres y los ecosistemas.

El señor Álvaro Otoya, es dueño de un Zoológico con fines comerciales conocido como La Casa de las Lapas, ubicado en Rio Cuarto de Alajuela. Este lugar se encuentra actualmente sin permiso de funcionamiento vigente y estuvo desarrollando manejo de los animales sin un sustento científico, provocando que algunos animales se reprodujeran de manera inapropiada o que aprendieran comportamientos que ponen en riesgo su supervivencia y pueden ser peligrosos para las personas, principalmente turistas que visitan este lugar.

El Área de Conservación Arenal Huetar Norte está haciendo un análisis, sin embargo, hay aspectos técnicos que no solo tienen preocupado al Ministerio de Ambiente, sino a científicos de Universidades públicas y organizaciones de conservación por los posibles impactos de los manejos que no son acordes con la ciencia y que podrían ya estar impactando los ecosistemas aledaños al lugar. A pesar de que, se le han dado órdenes administrativas y recomendaciones técnicas al señor Otoya, los manejos no han sido corregidos y esto preocupa muchísimo a la Administración.

El Estado como responsable directo de la administración de la fauna silvestre está valorando diversas opciones para reducir los efectos negativos que están provocando los manejos de estos animales en este zoológico. También hay otras irregularidades detectadas las cuales preocupa no solo al MINAE, sino también al Ministerio Público. Sin embargo, queremos enfatizar que la decisión de sacrificar o dormir a estos animales no ha sido valorada técnicamente. Es deber del Ministerio de Ambiente por medio del SINAC procurar el manejo técnico de la vida silvestre y su bienestar.