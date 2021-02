Disputa por lapas: refugio denuncia que MINAE quiere "encerrarlas o dormirlas"

Álvaro Otoya Chacón, dueño del proyecto La Casa de las Lapas y de la finca Dos Calaveras Lodge, mantiene una disputa con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por las aves que llegan a su propiedad a diario para alimentarse y reproducirse.



Según contó Otoya a Teletica.com, el MINAE lo tiene demandado ante los tribunales de San Carlos porque muchas lapas se han criado en dentro de su propiedad, a tal punto de aparearse lapas verdes con rojas.

“La mayoría de lapas están libres y viajan de Río Cuarto a la finca, hay unos siete kilómetros de distancia; sin embargo yo las he visto hasta a 30 kilómetros de ahí. El MINAE me dice que las entregue, que ellos llegan las cogen, las encierran y otras las van a dormir; me exigieron quitar nidos, yo los quité e hice todo lo que me pidieron”, dijo Otoya.