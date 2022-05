MINAE y SINAC no renovarán contrato al Zoológico Simón Bolívar

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmaron que no renovarán el contrato con Fundazoo para la administración del Parque Zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana.

El Gobierno desea convertir estos espacios en áreas que sirvan como "pulmones" y sitios de esparcimiento para la población.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, comentó que la idea es propiciar la recreación en espacios verdes y saludables en zonas urbanas del país, con el fin de mejorar condiciones ambientales y, a la vez, promover la salud física y mental de las personas.

Por su parte, Rafael Gutiérrez, director del SINAC, detalló: “Hemos avanzado en acuerdos con diferentes municipalidades a nivel nacional para la recuperación de espacios en aras de propiciar la recreación y la salud en los parques urbanos. Como parte de un trabajo conjunto con la sociedad civil y los gobiernos locales, ya tenemos algunos sitios identificados que reúnen las condiciones para lograr este objetivo. También hemos trabajado con la cooperación internacional, quienes han contribuido para la colaboración de estudios técnicos y condiciones que deben de tener estos sitios, lo cual ha permitido avanzar de manera ordenada y fundamentada”.

Declaraciones de Rafael Gutiérrez:





La fecha de conclusión del contrato será el 10 de mayo de 2024. Para esa fecha, se realizará el traslado de los animales a centros de rescate y de manejo de vida silvestre, priorizando la salud de la fauna.



Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA), celebra la noticia.



"Por años, hemos dado esta lucha los animalistas y ambientalistas. Es una excelente noticia la no renovación del contrato y el cierre definitivo. La figura de zoológico ya fue superada. Esa figura no cumple con nuestra normativa de Ley de Vida Silvestre. No tiene sentido que el Estado tenga un zoológico. En el país hay más de 20 zoológicos privados, que están en mejores condiciones, aunque falta mucho por avanzar en ese sentido", comunicó a Teletica.com.