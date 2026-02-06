MEP activa nuevo protocolo ante balaceras, bombas y armas blancas en escuelas

Ante el aumento de la inseguridad en el país, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que este año pondrá en marcha un nuevo protocolo de atención de crisis dentro de los centros educativos, con el objetivo de reforzar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.



La medida amplía los lineamientos existentes ante situaciones como balaceras e incorpora nuevos escenarios de riesgo, entre ellos amenazas por explosivos y la presencia de armas blancas o instrumentos peligrosos, tanto por parte de estudiantes como de personas ajenas a la comunidad educativa (ver video adjunto en la portada).



Según explicó la institución, el documento busca establecer procedimientos claros para el abordaje de eventos críticos que puedan poner en peligro la integridad de quienes se encuentran en los centros educativos. El protocolo no solo contempla armas de fuego, sino también otro tipo de objetos que puedan ser utilizados con fines violentos.



En paralelo, datos oficiales del MEP reflejan un aumento en los conflictos de convivencia escolar. Durante 2025 se reportaron 379 casos de bullying, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año anterior. En contraste, los episodios de violencia entre estudiantes se mantuvieron estables, con 420 casos registrados.

​Como parte de las nuevas estrategias, el MEP también extendió los protocolos de atención al transporte estudiantil remunerado, en coordinación con el Consejo de Transporte Público. Esta acción permitirá que choferes y asistentes cuenten con herramientas para manejar situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad dentro de los autobuses escolares, un espacio que anteriormente no estaba contemplado en las políticas institucionales.

Además, la institución lanzó una plataforma digital llamada Seguret, que permitirá documentar y dar seguimiento a incidentes de violencia en centros educativos de todo el país. La herramienta incluirá información sobre órdenes sanitarias, riesgos de exclusión educativa y características propias de cada institución.



El ministerio indicó que Seguret facilitará el acceso a datos relevantes para padres, madres y encargados, y fortalecerá los procesos de monitoreo y prevención en el sistema educativo nacional.

