Menos alumnos por aula, mejores resultados: UCR respalda reducción anunciada por MEP

El pasado lunes, a través de un video publicado en redes sociales dirigido a su personal y aun sin la resolución, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que reducirá el tamaño de los grupos de preescolar, primaria y secundaria en el próximo curso lectivo.

La determinación sorprendió a propios y extraños, pues llegó dos semanas antes de que se dé el regreso de los estudiantes a las aulas, el próximo 23 de febrero.

Pero quienes están involucrados con la enseñanza, saben que esa medida se había tardado, ya que eran insistentes los llamados a implementar lo que se denomina como "rangos de matrícula", valiéndose de una reducción sostenida en la cantidad de alumnos que forman parte del sistema público.

Una de las instancias que se pronunció en favor de grupos más pequeños, desde hace tiempo ya, fue la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Aunque hizo ver la necesidad de conocer la resolución correspondiente, la decana Gabriela Valverde hizo ver su satisfacción por la disminución en la cantidad de estudiantes durante una entrevista con Teletica.com.

"Hay una cuestión indudable y es que los procesos de formación, mientras se individualicen más, podríamos obtener mejores resultados. Hay una mayor cercanía con el estudiantado, hay una mayor posibilidad de ver las necesidades de cada uno. "Cuando uno tiene un aula de 40, esa es una aula masificada. Ni siquiera la infraestructura institucional está lista para eso, entonces usted ve estudiantes llevando sillas de un lado para otro porque no caben o uno a la par del otro sin tener ese espacio. Yo que he estado trabajando con algunas escuelas, con talleres que vamos a dar, la pregunta es cómo se meten tantas personas en un aula y qué procesos se pueden dar con tantas personas en el aula", apuntó la académica.

Para la decana, la reducción del tamaño de las secciones tendrá un impacto positivo en la enseñanza.

De hecho, los grupos más pequeños permiten que los docentes tengan un mayor acercamiento con los estudiantes y puedan dar una mejor atención a sus necesidades particulares.

Incluso hay estrategias de mediación pedagógica que no son oportunas (con las aulas masificadas). Entonces uno no puede hacer trabajos grupales, como he visto, con cinco, seis o siete estudiantes. Eso ya, cualquier principio teórico de los trabajos colaborativos cuesta hacerlo cumplir con tantas personas, pero es la posibilidad que tienen los profesores, porque si no tienen que hacer muchísimos grupos y eso también deriva en muchas evaluaciones.

"Hay una sobrecarga en la labor docente cuando se tienen tantos estudiantes. No se puede individualizar la evaluación tampoco. Entonces yo, en primera instancia, sin conocer la resolución, si va en esa línea, lo veo bastante positivo", mencionó Valverde.

El criterio de la académica coincide con las posiciones externadas por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

La publicación de la resolución se mantiene pendiente cinco días después del anuncio. Hasta ahora, lo único claro es que las secciones de preescolar pasarán 25 a 18 niños, las de primaria de 35 a 25 estudiantes y las de secundaria de 40 a 25 alumnos.