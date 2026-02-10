Sindicatos celebran anuncio de MEP sobre grupos, pero se muestran cautos por resolución

Dos sindicatos celebraron el anuncio del Ministerio de Educación Pública (MEP), de reducir los tamaños de los grupos en el curso lectivo 2026, aunque dejaron entrever que también estarán atentos a lo que se establezca en la resolución que aún debe publicarse para hacer efectivo el cambio.

Básicamente, el titular del ramo, Leonardo Sánchez, anunció la tarde del lunes que se planea bajar el número de estudiantes que componen cada clase en preescolar, primaria y secundaria.

Pero al cierre de esta publicación, la cartera no ha publicado cómo se aplicará ese llamado rango de matrícula ni ha explicado, por ejemplo, qué sucederá con los estudiantes que se queden sin cupo en esos grupos o si se cuenta con el personal para habilitar más clases.

Tanto la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) hicieron ver que el tema fue constantemente planteado durante las sesiones de Junta Paritaria del Magisterio Nacional, como parte de las preocupaciones del personal docente.

"En este momento, estamos a la espera de que se nos haga entrega formal de dicha resolución, para determinar con nuestros departamentos y especialistas en el tema, cuáles son los verdaderos alcances de la resolución; cuál es el piso, cuál es el techo, y la aplicación de la misma para este curso lectivo 2026. "Le indicamos a nuestra afiliación que estaremos vigilantes por el cumplimiento de esta resolución en las instituciones, por la defensa del trabajo, la matrícula y la estabilidad laboral de nuestra afiliación", señaló el presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Dennis Solís.

En una línea similar se expresó la presidenta de la Asociación de Educadores, Gilda Montero, quien señaló que el tema de los rangos de matrículas ha sido una preocupación que se remonta a cuatro o cinco años atrás.

Los grupos con amplia cantidad de alumnos —como ocurría en secundaria, donde se tenían hasta 40 estudiantes por sección— recargan a los profesores e inciden en la calidad del aprendizaje.

"El hecho de que haya menos estudiantes en un grupo viene favorecer el acto educativo, las capacidades pedagógicas de atención no solamente a todos los estudiantes, sino aquellos que tienen alguna condición o alguna discapacidad. Esto les permitiría a ellos atender mejor esas necesidades y tenemos toda la esperanza de qué sea muy exitoso el cambio. "Esperaremos para ver cómo van a reaccionar, pero de parte de nuestra organización nos sentimos muy contentos porque ha sido un punto medular en las discusiones que hemos tenido con señor ministro de Educación, y por supuesto que vemos cambios positivos", manifestó la dirigente.

Precisamente, la mejora de la enseñanza es el motivo principal por el cual se adoptó la medida, según explicó Sánchez.

Sobre el particular, Teletica.com también buscó una posición del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), pero al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.