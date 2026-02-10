A 15 días del inicio de clases, MEP anuncia reducción en tamaño de grupos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este lunes una resolución que reducirá el tamaño de los grupos para el curso lectivo 2026.

La decisión, informada por el propio titular del ramo, Leonardo Sánchez, se tomae impactará a todo el sistema educativo público del país.

"Yo decidí ver como una oportunidad, nunca como una amenaza este tema, una oportunidad para apoyar al docente y mejorar la calidad de la educación", dijo el jerarca en las redes sociales del ministerio.

El cambio provocará que a nivel de preescolar los grupos pasen de 25 a 18 niños; para el caso de primaria la cifra bajará de 35 a 25 estudiantes; y en secundaria se pasará de 40 a 25 alumnos por aula.

Sin embargo, en el mensaje, el jerarca no aclaró qué pasará ante la eventualidad de que un centro educativo llene la totalidad de sus grupos y queden estudiantes por matricular. Sobre ese particular, y otros, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera.

"La evidencia pedagógica y la neurociencia educativa son clarísimas en estos temas: El aprendizaje mejora cuando el docente puede conocer mejor a cada estudiante, dar retroalimentación oportuna y generar un vínculo más cercano en el aula. Con grupos más pequeños el cerebro aprende mejor. Hay menos sobrecarga, más atención, más motivación y mejores aprendizajes", justificó Sánchez.

El jerarca descartó que la decisión vaya a provocar el cese de docentes, ante la disminución prevista en la matrícula.

Más bien, en su lugar, Sánchez habló de una "reubicación" para fortalecer aquellas escuelas y colegios que lo requieran.