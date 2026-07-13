MEIC abre consulta para identificar trámites que frenan a pymes y emprendimientos

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) abrió una consulta dirigida a personas emprendedoras y pequeñas y medianas empresas (pymes) para identificar los trámites y procesos que dificultan el desarrollo de sus negocios.

Durante los próximos tres meses, la institución recibirá observaciones sobre barreras administrativas como el exceso de requisitos, la duplicidad de trámites, vacíos normativos o procedimientos que afectan la actividad productiva.

Las autoridades hicieron un llamado a las pymes y emprendimientos registrados para que participen en la consulta mediante un formulario disponible en este enlace.

Según el Ministerio de Economía, todas las observaciones serán analizadas en conjunto con las entidades responsables de cada trámite. El objetivo de evaluar posibles cambios que reduzcan las cargas administrativas para el sector productivo.