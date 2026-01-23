Médicos: Muertes en estéticas “quizás” pudieron prevenirse con decreto que frenó ministro

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Elliot Garita, lamentó los fallecimientos de dos mujeres ocurridos en clínicas estéticas en el mismo periodo que se dieron distintos atrasos de parte del Gobierno de la República en la tramitación y firma de un decreto que pudo haber evitado esas muertes.

Por ello es que el doctor pidió al ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora, que explique las razones por las que frenó la publicación en el diario oficial La Gaceta de la oficialización del perfil de los médicos y cirujanos generales, que define cuáles son los procedimientos que estos pueden llevar a cabo.

El decreto 45336-S fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive, desde el 26 de junio pasado. Sin embargo, transcurrieron más de cinco meses para que el documento fuera entregado al colegio profesional, para que este gestionara su divulgación ante la Imprenta Nacional.

Precisamente, el Colegio de Médicos inició el trámite el 4 de diciembre anterior, tan solo un día después de que lo recibiera de parte de la Casa Presidencial.

A pesar de que el Reglamento de Publicación del Diario Oficial La Gaceta y el Boletín Judicial dispone que una gestión de este tipo no debe tomar más de 10 días hábiles, lo cierto es que, hasta la fecha, 51 días después, la publicación no se ha realizado.

La Imprenta Nacional señaló, ante consulta de Teletica.com, que ello obedeció a una orden del viceministro de Gobernación, Omer Badilla, quien adujo que el ministro tenía que revisar el documento antes de que se hiciera la divulgación.

"Muy lamentablemente, en ese periodo se han vivido dos muertes de pacientes que vivieron una complicación, y quizás pudieron haberse prevenido si hubiese estado ya firmado el decreto y publicitado desde el día que fue presentado en diciembre del año pasado. "Nos toma con gran sorpresa que sea el Ministerio de Seguridad (también encabezado por Zamora), puesto que, en ocasiones previas cuando se han presentado documentos importantes o de esta índole ante la Imprenta, nunca nos han dicho nada del Ministerio de Seguridad ni está contemplado dentro de la normativa sobre la cual se rige la publicación de este tipo de documentos de índole de salud", comentó Garita a este medio.

La determinación del jerarca extraña en el colegio profesional en el tanto que el documento ya tenía el visto bueno del mandatario y de la ministra del ramo, además del de la Asamblea General del Colegio de Médicos. A ello deben sumarse años de revisiones y aportes de varias instituciones públicas.

El retraso denunciado por Garita impide que el decreto ejecutivo correspondiente adquiera carácter vinculante.

Para el Colegio de Médicos, la oficialización de este perfil es clave para el ordenamiento del ejercicio profesional médico y para brindar seguridad jurídica a los profesionales, pacientes e instituciones de salud.



Los casos de las mujeres fallecidas son objeto ahora de una pesquisa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias que mediaron en las mismas.

Teletica.com mantiene en trámite solicitudes para obtener posiciones de Zamora y Badilla sobre lo apuntado por la Imprenta Nacional y el Colegio de Médicos.

