Más de 400 cámaras vigilarán Romería 2026: operativo iniciará el 25 de julio

Las municipalidades por donde transita la mayor cantidad de peregrinos activarán su operativo para la Romería 2026 a partir del próximo 25 de julio, una semana antes de la peregrinación principal hacia la Basílica de los Ángeles.

La decisión responde al incremento de personas que cada año adelantan su caminata y aprovechan el fin de semana previo al 2 de agosto para participar en esta tradición religiosa. Por ello, durante esos días se reforzarán los dispositivos de seguridad, tránsito, atención de emergencias, limpieza y apoyo logístico en los principales puntos del recorrido (ver video adjunto).

Uno de los principales recursos será el monitoreo mediante más de 400 cámaras de videovigilancia instaladas a lo largo de la ruta que atraviesa los cantones de San José, Montes de Oca, Curridabat, Desamparados y La Unión.

Las imágenes serán supervisadas desde los centros de monitoreo municipales para detectar incidentes en tiempo real y facilitar la respuesta de los cuerpos de emergencia y las policías municipales.

El operativo también contempla patrullajes, controles viales, vigilancia con drones, unidades caninas, puestos de hidratación, atención prehospitalaria y cuadrillas encargadas de la recolección de residuos y la limpieza de la ruta.

Las autoridades indicaron que el despliegue no concluirá con la llegada de los peregrinos a Cartago. También se mantendrá durante la denominada "romería inversa", cuando miles de personas emprenden su regreso hacia San José.

Por esa razón, la vigilancia, el monitoreo y la presencia de personal operativo continuarán en los principales puntos del recorrido para brindar acompañamiento y responder ante cualquier eventualidad.

Como parte de las recomendaciones, las municipalidades insisten en no llevar mascotas a la romería. Las largas distancias, las altas temperaturas, el asfalto caliente, las aglomeraciones y el estrés del recorrido pueden representar un riesgo para su salud y bienestar.

Además, las autoridades hacen un llamado a planificar la caminata, mantenerse hidratados, respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia y utilizar los puntos de recolección de residuos habilitados a lo largo del recorrido, con el fin de que la Romería 2026 se desarrolle en condiciones seguras, ordenadas y con el menor impacto ambiental posible.











