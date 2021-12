Más de 300.000 personas ya tienen la tercera dosis contra COVID-19 en el país

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó este martes que, a la fecha, más de 300 mil personas ya tienen la tercera dosis contra la COVID-19 en el país.



En total son 306.240 personas quienes representan el 6% de la población los cuales ya tienen el tercer refuerzo para enfrentar la amenaza de la variante ómicron que ya está en territorio nacional (18 casos registrados).

“La tercera dosis es muy importante frente a la amenaza de la variante ómicron que ya está en el país y con esto protegeremos a todos los ciudadanos. Llamamos a las personas para que se sigan vacunando porque debemos protegernos y continuar con la apertura económica que depende mucho de la vacunación y continuar respetando los protocolos sanitarios”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación.

Para recibir la tercera dosis las personas pueden presentarse a cualquier puesto de vacunación de los que ha dispuesto la CCSS y presentar su cédula, DIMEX o pasaporte y el carné de vacunación.

También se informó que, durante la semana anterior, en medio de las compras navideñas, tamaleadas y demás actividades los costarricenses acudieron a los diferentes centros de vacunación logrando así aplicar un total de 176.302 dosis.

Costa Rica ha aplicado, a la fecha, 7 millones 756 mil 348 dosis en total.

“Este año el esfuerzo ha sido de todos, tanto del personal de salud como de los costarricenses quienes han aportado responsabilidad para continuar en la lucha contra el coronavirus”, comentó Agustín Castro.

La CCSS hace un llamado a la población que no ha iniciado su esquema de vacunación o que no lo ha completado, para que no pierda la oportunidad en esta semana. La institución cuenta con más de 263 puntos fijos y en algunas zonas realiza visitas domiciliares.

Tres millones 505 mil 176 personas ya tienen las dos dosis contra la COVID-19.

“Frente al riesgo de la variante ómicron, es importante que las personas cuenten con la protección de la vacuna contra la COVID-19 que ha demostrado ser efectiva en reducir complicaciones de la enfermedad y el riesgo de muerte”, dijeron las autoridades de CCSS.