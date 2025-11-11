Marcha en San José: “Tenemos temor de que nuestra democracia se nos vaya de las manos”

Miles de personas salieron a las calles, la mañana de este martes, como parte una marcha en defensa de la democracia.

El movimiento, convocado por 57 organizaciones, entre las que destacan universidades públicas, federaciones estudiantiles, sindicatos y grupos de agricultores, salió a las 8 a. m. del Parque Central de San José y la Autopista Florencio del Castillo, en Cartago.

Está previsto que el punto de encuentro de los manifestantes se dé en la Casa Presidencial.

Pero, ¿por qué marchan?

"Es un movimiento social que ha tomado la decisión de estar en las calles porque tenemos temor de que nuestra democracia se nos vaya de las manos, de que nuestra Constitución Política nos la destrocen, de que perdamos la libertad, de que perdamos nuestras instituciones, de que perdamos la educación, la Caja Costarricense de Seguro Social o nuestro Estado Social de Derecho", explicó el presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilberth Díaz.

Por su parte, el secretario de Conflictos de Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Carlos Báez, señaló a Telenoticias que la institución que administra los servicios públicos de salud debe persistir por 100 años más y rechazó que haya “mercaderes” que buscan aprovecharse de “tan noble” entidad.

El secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), José Oviedo, refirió su rechazo al decreto ejecutivo 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre trazabilidad y areteo del ganado bovino; así como a las negociaciones para la firma del Tratado Comercial Transpacífico.

Tanto él, como el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, y el presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Fernando Rivas, expresaron su preocupación por los efectos que la “Ruta del Arroz” ha tenido en los productores nacionales.

"Es una marcha donde está representado todo el sector agropecuario, haciéndole ver al Gobierno la necesidad de que la seguridad alimentaria y la seguridad nacional estén en los primeros lugares de política pública. No es posible que la seguridad pública y alimentaria estén colapsando y no se le dé la importancia que se necesita. El día de mañana, que no tengamos qué comer, al igual que sicariatos y ruina, entonces sí va a haber un problema social mucho más grande", explicó el último de los representantes.

En cambio, Lizano, además exministro de Agricultura, hizo ver la necesidad de que los productores cuenten con más financiamiento, mejores mercados y una protección frente a la competencia exterior.

Aunque el grueso de la movilización todavía no llega a la sede del Gobierno de la República, varios tractores provenientes en su mayoría de Cartago fueron desviados por la Policía de Tránsito hasta un parqueo cerca del redondel de toros de Zapote de San José.