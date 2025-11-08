Manifestación de cuidadores frente a Casa Presidencial casi termina en atropello

Un altercado se presentó durante una manifestación de cuidadores frente a Casa Presidencial la tarde de este viernes.



Los padres de niños gravemente enfermos y parientes de pacientes en fase terminal se encontraban en la vía pública protestando contra la negativa del Gobierno de Rodrigo Chaves para reanudar el pago de cientos de licencias de cuido, cuando un carro intentó avanzar en medio de los manifestantes.



En octubre pasado, los diputados aprobaron un proyecto de ley para inyectar recursos y reanudar el pago de las licencias, pero el Gobierno bloqueó la iniciativa y se niega a permitir que el dinero llegue a los enfermos y sus familias.



Desde agosto los cuidadores de los pacientes dejaron de recibir el pago de la licencia de cuido. Todos ellos tienen un permiso especial para cuidar a sus familiares enfermos, en su mayoría son profesionales, por lo que dependen completamente de estos pagos para poder subsistir y cubrir los gastos de los enfermos terminales.



Según denunció la Defensoría de los Habitantes, inicialmente había 600 cuidadores afectados, pero se estima que la cifra ya alcanzaría los 1.200.

El proyecto de ley inyectaría 2.700 millones de colones al tercer presupuesto extraordinario de este 2025, pero debe votarse en segundo debate. No obstante, el Gobierno no lo convoca.

El proyecto cuenta con el visto bueno de la Contraloría, pero hasta que el Gobierno deje de bloquearlo, cientos de familias seguirán afectadas.