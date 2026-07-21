Lluvias golpean Turrialba: hundimiento cierra ruta y deslizamiento destruye cuatro casas

Las intensas lluvias de los últimos días continúan provocando afectaciones en el cantón de Turrialba. Uno de los principales incidentes se registra en el sector de Las Brisas, sobre la Ruta Nacional 415, donde un hundimiento obligó al cierre total de la vía hacia el distrito de Santa Teresita (ver video adjunto).

Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la carretera permanecerá cerrada mientras se ejecutan los trabajos necesarios para estabilizar el terreno y garantizar condiciones seguras para el tránsito.

La Municipalidad de Turrialba explicó que el socavón se originó por la combinación de las fuertes lluvias y una falla geológica que atraviesa la zona. Además, en las cercanías se reporta un deslizamiento que mantiene bloqueado uno de los carriles de la carretera.

Las afectaciones también alcanzaron el sector de El Bambú, en el distrito de Santa Rosa, donde un deslizamiento destruyó cuatro viviendas que fueron arrastradas hacia la margen del río Aquiares.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, ya que las casas habían sido declaradas inhabitables tras afectaciones anteriores y sus ocupantes habían acatado la orden de desalojo preventivo emitida por las autoridades.

Las lluvias también han generado incidentes en otros sectores del cantón, entre ellos la Ruta Nacional 10, Los Mora de Tres Equis, San Cayetano, La Unión, San Bosco, Pacayitas, Mollejones, San Diego, Calle Bejuco y Peralta.

Ante la saturación de los suelos, las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar transitar por las zonas afectadas, mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar las precauciones mientras persistan las condiciones lluviosas.



